Neumayr spiega Cristiano Ronaldo: "Non è repellente come sembra"

Markus Neumayr, nelle giovanili del Manchester United dal 2003 al 2006, ricorda Cristiano Ronaldo: "La sua è una maschera per proteggersi".

Cristiano Ronaldo è spesso finito nel mirino per il suo atteggiamento in campo e fuori, a difenderlo però ora scende in campo uno che lo ha conosciuto bene parecchi anni fa.

Lui è Markus Neumayr, transitato nelle giovanili del dal 2003 al 2006, che ha parlato di CR7 con Goal e Spox.

"Posso dire solo cose positive su di lui. All'esterno può avere un aspetto un po' repellente ma il suo comportamento è solo una maschera protettiva".

Neumayr ricorda come Cristiano Ronaldo, a quei tempi di stanza all'Old Trafford, fosse molto più alla mano di quanto si pensa.

"Lo ricordo come socievole ed aperto. A quel tempo era in prima squadra ma si interessava anche a noi della squadra B".

Tanto che Neumayr passava spesso del tempo insieme a CR7 e ad un altro che sarebbe diventato un grande del calcio mondiale.