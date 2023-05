Nesta può ripartire dalla Serie B: è a un passo dalla panchina della Reggiana

L'ex difensore ed ex allenatore Di Frosinone e Perugia torna in cadetteria: vicino alla guida tecnica della Regia.

L'ultima esperienza in panchina risale a poco più di due anni fa: alla guida tecnica del Frosinone, in Serie B. E proprio dalla Serie B dovrebbe ripartire.

Alessandro Nesta è vicinissimo alla nomina da allenatore della Reggiana: la formazione neopromossa dalla Serie C dovrebbe salutare Aimo Diana, tecnico protagonista dell'ultima stagione.

Di conseguenza, poi, la Regia affiderà la panchina all'ex difensore Campione del Mondo nel 2006, che oltre al Frosinone ha allenato il Perugia in cadetteria.

Alla fine della stagione 2017/18 viene nominato tecnico, fino al maggio del 2019, alla scadenza naturale del contratto.

Torna in Serie B dopo più di due anni e una finale Playoff persa nel 2020 contro lo Spezia, poi promosso in massima serie: e con la voglia di trasmettere i giusti concetti per mantenere la categoria con la Reggiana.