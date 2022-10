Nervi e altro ko con il Brentford: il Brighton di De Zerbi ancora senza vittoria

I Seagulls incassano la seconda sconfitta consecutiva in Premier League: terza partita senza successi dall'arrivo dell'italiano.

No, non è iniziata bene l'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton, al netto delle emozioni dell'esordio contro il Liverpool. Non bastano.

No, perché dopo tre partite i Seagulls sono ancora senza vittorie in Premier League, con un pari contro i Reds e due sconfitte consecutive.

Se quella contro il Tottenham di Antonio Conte, nello scorso turno, a detta di tutti poteva starci, vista la differenza tra le due formazioni, quella contro il Brentford fa suonare un campanello d'allarme.

Perché nel 2-0 contro la formazione di Thomas Frank ci sono parecchie cose: in primis un po' di sfortuna, complice la prova super del portiere della formazione di casa, David Raya, autore di parate straordinarie soprattutto nel finale.

Poi l'atteggiamento nervoso del primo tempo, culminato con l'ammonizione dello stesso Roberto De Zerbi, che va a muso duro con Frank nella prima frazione, per una "furbata" del tecnico del Brentford.

Infine per la fase difensiva da rivedere: con la doppietta messa a segno da Toney (con una rete su rigore) salgono a sei i goal subiti in tre partite, non proprio un'ottima media.

Gli serve ancora del tempo, questo è chiaro, ma per la prima volta in stagione il Brighton non vince da tre gare e, soprattutto, alla vigilia del weekend di Premier League rischia di scivolare a metà classifica, dopo essere stato per molto tempo in zona Europa.