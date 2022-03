Negri a GOAL: "Nel 2018 consigliai Alfredo Morelos all'Udinese"

I Rangers, i ricordi e il clima calcistico vissuto a Glasgow: chi meglio di Marco Negri, simbolo italiano dei "Gers" della fine degli anni Novanta, può descrivere la passione legata al calcio scozzese?

"Once a Rangers, Always a Rangers", come dicono da quelle parti: intervenuto nel corso di "Popcast", format su Twitch di GOAL Italia, l'ex attaccante dei "Gers" ha parlato di alcuni componenti della formazione di Van Bronckhorst, compreso Alfredo Morelos, leader offensivo e autore di goal pesantissimi in Europa League, vicino a una squadra italiana negli scorsi anni.

"Morelos è un giocatore moderno, ha il goal facile, può giocare da solo perché fa reparto da solo. Ha una forza fisica straripante: se gli lasci molto campo ti può punire. Nel 2018/19 io sono stato nello staff di Massimo Oddo a Udine, in Serie A, come allenatore degli attaccanti e allora ho dato il nome di Morelos alla dirigenza dell'Udinese perché era un giovane che mi piaceva moltissimo, stava facendo la sua strada nei Rangers, segnava tanti goal. Poi non se ne fece nulla".

Tra i profili interessanti anche quello di James Tavernier, laterale e capitano dei Rangers.

"Il giocatore secondo me più pronto è Tavernier, il capitano. Non tanto in una linea a quattro, ma se giochi coi cinque dietro e dai a Tavernier la possibilità più di spingere è un giocatore che fa la differenza. Poi ha una qualità pazzesca, fa tantissimi goal. A parte i rigori calcia bene i calci di punizione: è in piena maturità, è un leader. In una squadra giusta potrebbe far bene".