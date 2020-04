Neco Williams: il Liverpool ha messo in vetrina un altro super terzino destro

Questa stagione ha portato all'ascesa del diciottenne, che ha iniziato la vita da ala ma ora sta crescendo da difensore ovunque.

Trent Alexander-Arnold non è l'unico terzino cresciuto in casa che si sta facendo un nome a .



Un anno fa, gli spettatori abituali delle partite Under 18 dei Reds in quel di Kirkby hanno conosciuto il nome Neco Williams. Dodici mesi dopo, l'adolescente di Wrexham, nel del Nord, sta crescendo con i campioni europei di Jurgen Klopp. Cinque presenze, tre assist e un futuro luminoso. Probabilmente sì.



"A dire il vero, è successo tutto abbastanza in fretta" dice Williams a Goal, riflettendo sui suoi progressi. "Sono passato dall'essere nella squadra degli Under 18 alla vittoria della FA Youth Cup al mio debutto in prima squadra nel giro di pochi mesi, è stato un grande salto!"



L'ascesa di Williams ha colto di sorpresa anche il Liverpool. Sapevano che aveva talento, certo, ma anche Klopp si è stupito di quanto bene si sia adattato il diciottenne.



"Ha ovviamente dimostrato che abbiamo un secondo terzino in arrivo" ha detto ai giornalisti il tecnico Reds il mese scorso. "Questo ci aiuta enormemente per il futuro".



Come Alexander-Arnold, Williams è un nuovo arrivato relativamente alla posizione di terzino destro. Era un centravanti quando arrivò a Liverpool nella fase "pre-Academy", dopo essere stato notato dalla squadra locale del Cefn United a soli sei anni.



A nove anni ha avuto la possibilità di unirsi al , il club tifato da suo padre, Lee, ma ha scelto di rimanere nel Merseyside. Gli allenatori di Kirkby hanno notato l'enorme sacrificio fatto da Lee e mamma Emma, ​​che effettuavano il viaggio di andata e ritorno di 95 miglia quattro volte alla settimana per assicurarsi che il figlio arrivasse a tutte le sessioni di allenamento.



Giocatore istintivo e fuori dal comune, benedetto da un'energia e una resistenza enormi, Williams è diventato ala destra mentre passava nelle varie giovanili del Liverpool.

Da ala è diventato terzino. L'allenatore Barry Lewtas, che ora gestisce gli U-18, sentiva che avrebbe beneficiato di avere più campo davanti a sè, così da essere maggiormente decisivo.

"Devo aver giocato bene, perché sono rimasto lì!" ride Williams. "Ma giocare come terzino attualmente, non è lo stesso di qualche anno fa. Probabilmente è più attaccare che difendere, quindi ad essere sincero mi piace tanto quanto aver giocato come ala".

Williams è cresciuto come terzino, prima sotto Lewtas, poi con Neil Critchley e dunque sotto la leggenda dei Reds, Steven Gerrard.

"Stevie è stato enorme per me" afferma Williams. “Quando è arrivato, mi sono infortunato in pre-stagione. Ho avuto due piccole fratture alla schiena, quindi sono rimasto fuori per circa sei mesi".



“La mia prima partita, i miei primi 90 minuti, è stata contro l' nella Youth Cup ad Anfield. È stata la mia prima volta in assoluto ad Anfield. Ha riposto la sua fiducia in me quella notte, e in seguito è venuto da me e mi ha detto che ero stato magnifico e il nostro miglior giocatore. Quando senti qualcosa del genere, ti fa sentire alto tre metri".

Destino chiaro, dato che anche il primo assaggio di Williams del calcio senior si è verificato contro l'Arsenal, in una partita di a ottobre.



Quella notte è stata folle, un 5-5 strabiliante che ha portato ai rigori e al successo del Liverpool grazie al penalty decisivo di Jones. Williams è stato messo alla prova difensivamente sull'out dal gioco vivace dei Gunners. Vincendo su tutta la linea.



"Questo è Neco" afferma l'ex allenatore Critchley, ora manager del Blackpool in League One."È molto coerente nei suoi comportamenti, non viene influenzato troppo dalle cose che accadono nei match, buone o cattive. Mantiene davvero bene la concentrazione".



"E sebbene l'abbia sempre nascosto in campo, dove è silenzioso e riservato, ha una grande fiducia in se stesso. Crede di essere abbastanza bravo, e questo lo si vede da come gioca".



Critchley afferma di aver visto un'enorme trasformazione in Williams dopo essere stato chiamato ad allenarsi a Melwood la scorsa primavera. "È tornato molto più sicuro di sè" afferma. "Quell'ambiente ha sicuramente contribuito a far emergere la sua personalità".



Lo stesso Williams ricorda l'influenza di Adam Lallana, divenuto rapidamente confidente e modello.



"Mi ha aiutato" dice il giovane. “Ogni sessione ha cercato di aiutarmi, chiedermi cose, ascoltarmi".



"È quel tipo di personaggio che ti dice se hai sbagliato, ma se fai qualcosa di buono allora è il primo a dirti ben fatto. È bello avere persone come quelle a Melwood, e questo ha mi ha decisamente migliorato come giocatore".



“Hai bisogno di persone che ti spingano e mantengano alti i tuoi standard. Lallana è eccellente, sa quando è il momento giusto per lodare e il momento giusto per bacchettarti. Ti spinge oltre i tuoi limiti".

Williams sta migliorando rapidamente, senza alcun dubbio. Difensivamente c'è ancora molto da fare, ma è simile a Seamus Coleman, il capitano dell' , in termini di tenacia e implacabilità. "Indossa le ali" dice Critchley.



Le sessioni individuali in quel di Kirkby con Rob Jones, ex difensore del Liverpool, hanno portato a un notevole miglioramento. Non tutti possono lanciare palla come Alexander-Arnold, ma Williams ha, nella sua manciata di gare, almeno mostrato un piacevole talento nel fornire assist. "Adoro attaccare e creare occasioni" dice. "Quindi dovrei mirare a creare assist il più spesso possibile".



Per quanto riguarda il futuro, l'obiettivo è semplice; continuare a lavorare, continuare a crescere, continuare a migliorare.



"Per ora non crede di dover essere titolare" afferma Critchley. "Ma il suo obiettivo è quello di affermarsi come il sostituto di Trent. Un risultato da cui iniziare".

La partenza di Nathaniel Clyne alla fine di questa stagione aiuterà a spianare la strada. Williams si è fatto strada davanti a un altro adolescente promettente, Ki-Jana Hoever.



"Giocare contro i migliori giocatori del mondo in allenamento non può che aiutarmi" afferma Williams. "Di solito è Mane, quindi non può essere altro che utile. L'allenamento contro di lui migliorerà ogni giorno la mia difesa nell'uno contro uno".



"Sono decisamente migliorato e sono maturato molto nel mio gioco da quando sono passato a Melwood. Adoro stare qui".