Nazionale Italiana, via ai vaccini per Euro 2020

Ha preso il via la somministrazione della prima dose di vaccini per i calciatori azzurri in vista degli Europei: 30-35 i nomi stilati da Mancini.

Parte il giro di vaccini anti-Covid per la Nazionale Italiana in vista degli Europei, dove il cammino degli azzurri inizierà nella gara inaugurale dell'11 giugno contro la Turchia a Roma. Di fatto, si tratta del primo passo per consentire ai giocatori di rispondere alla convocazione di Mancini per il torneo.

Come riporta l'ANSA Mancini ha stilato un'apposita lista allargata di 30-35 giocatori, a cui è stata destinata la prima dose: i calciatori sono stati suddivisi in due gruppi e, a seconda della provenienza, la vaccinazione è stata predisposta tra lo Spallanzani di Roma e l'Humanitas di Milano.

La prima dose del vaccino, avvia il processo di immunizzazione del gruppo-squadra in vista del raduno del 24 maggio in Sardegna: per gli azzurri verrà utilizzato il Pfizer, richiamo previsto tra 3 settimane.