Nato e cresciuto in Inghilterra, primo goal con la Polonia: la scelta di Matty Cash

Il laterale dell'Aston Villa è ormai un punto fermo della Nazionale polacca, con cui ha segnato il suo primo goal internazionale.

Il nome suggerisce le origini come, ovviamente, il luogo di nascita: Matthew Stuart Cash, "Matty" per tutti, ha sempre vissuto in Inghilterra, sin da quando, nell'agosto del 1997, ha conosciuto il mondo in quel di Slough, città del Berkshire.

E' cresciuto nel Nottingham Forrest, prima di giocare al Dag & Red in prestito, in Football League 2: un'esperienza formativa che lo ha tirato su, facendolo ritornare ai Notts con maggiore qualità e consapevolezza.

Gioca a destra, laterale, ma può anche adattarsi in mediana: dal settembre del 2020 è passato all'Aston Villa, diventando presto insostituibile e uno dei migliori giocatori della Premier League. Ma perché questa premessa così ampia? Vi chiederete voi.

La domanda è lecita: la risposta è curiosa. Matty Cash, inglese nato in Inghilterra, ha scelto di giocare con un'altra Nazionale. Il che non è poi così strano.

La madre di Matty ha origini polacche: per questo motivo, a metà 2021, ha fatto richiesta per avere il passaporto, ricevendo le prime convocazioni nelle Qualificazioni ai Mondiali in Qatar, raggiungendoli.

Tutto partì nel 2018, quando è stato contattato dalla Federcalcio polacca per rappresentare la polonia, ma trova la ferma opposizione di Boniek, allora presidente: con l'arrivo di Kulesza cambia tutto, però.

Esordio contro Andorra, a novembre, titolare contro la Svezia, a marzo. Poi le gare di Nations League, compresa quella contro l'Olanda, in cui è riuscito anche a siglare un goal. Una storia atipica: l'ennesima offerta dal calcio.