Nations League, sorteggio Final Four: sarà Italia-Spagna

L'urna di Nyon ha emesso il proprio verdetto: sarà la l'avversaria dell' nella semifinale della Final Four di , che sarà ospitata proprio dal nostro Paese e, in particolare, dalle città di Milano e .

Il match contro le 'Furie Rosse' si giocherà il 6 ottobre 2021 nello scenario dello stadio di San Siro, mentre un giorno più tardi sarà disputata la seconda semifinale tra e , in programma all'Allianz Stadium.

Le vincenti delle due partite si affronteranno nella finalissima del 10 ottobre 2021 in quel di San Siro, le perdenti si contenderanno il terzo posto nella finalina prevista a Torino nello stesso giorno.

Il CT Roberto Mancini ha commentato l'esito del sorteggio, mostrandosi molto ottimista pur senza ovviamente sottovalutare gli avversari.

"Sarà una bella sfida quella con la Spagna. Sono un po' come noi, hanno cambiato diversi giocatori confermando alcuni elementi esperti, come Sergio Ramos, e sono tornati molto forti. A queste Final Four partecipano forse le quattro migliori nazionali in Europa. E alla fine... vinceremo noi".