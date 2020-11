Nations League, i risultati - La Spagna distrugge la Germania, poker Francia

Roboante 6-0 della Spagna, che va alla Final Four. Bene la Francia, Svezia in B. Nelle leghe inferiori, promosse Montenegro, Far Oer e Gibilterra.

Ultima giornata dei gironi di . L'esito più importante e al contempo più clamoroso arriva da , dove la demolisce la sotto il peso di un 6-0 che si commenta da solo, operando il sorpasso in classifica e qualificandosi per la Final Four.

Bene la , già qualificata, che supera in rimonta la e vince per 4-2. Proprio gli svedesi retrocedono in Lega B nonostante il contemporaneo ko della col : le due nazionali arrivano a ultime pari punti con gli scontri diretti perfettamente in equilibrio (2-1 e 1-2), e così a salvare i croati è la migliore differenza reti (-7 contro -8).

Verdetti anche nelle leghe inferiori: per quanto riguarda la Lega C viene promosso il Montenegro e retrocede Cipro, mentre per quanto riguarda la Lega D la promozione è delle Isole Far Oer, che mantengono il primo posto grazie al pari strappato a Malta nello scontro diretto, e di Gibilterra (1-1 con Liechtenstein in un altro scontro diretto).

Altre squadre

LEGA A

CROAZIA-PORTOGALLO 2-3 [29' Kovacic (C), 52' Ruben Dias (P), 60' João Felix (P), 65' Kovacic (C), 90' Ruben Dias (P)]

FRANCIA-SVEZIA 4-2 [4' Claesson (S), 16' Giroud (F), 36' Pavard (F), 59' Giroud (F), 88' Quaison (S), 94' Coman (F)]

SPAGNA-GERMANIA 6-0 [17' Morata, 33' Ferran Torres, 38' Rodri, 55' Ferran Torres] - Clicca qui per il resoconto del match

SVIZZERA-UCRAINA rinviata

Verdetti: Francia e Spagna alla Final Four, Svezia retrocessa in Lega B

LEGA C

LUSSEMBURGO-AZERBAIJAN 0-0

MONTENEGRO-CIPRO 4-0 [14' Jovetic, 25' e 28' Boljevic, 60' Mugosa]

Verdetti: Montenegro promosso in Lega B, Cipro retrocesso in Lega D

LEGA D

ANDORRA-LETTONIA 0-5 [7' Cernomordijs, 57' e 60' Ikaunieks, 70' Gutkovskis, 90' rig. Krollis]

MALTA-FAR OER 1-1 [54' Guillaumier (M), 69' Jonsson]

GIBILTERRA-LIECHTENSTEIN 1-1 [17' aut. Brandle (G), 44' N. Frick (L)]