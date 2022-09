Nations League, chi ha vinto il trofeo: l'albo d'oro

Le Nazionali che hanno conquistato il titolo nelle prime edizioni della Nations League: una competizione nata da pochissimo in Europa.

Una nuova competizione per eliminare qusi del tutto le amichevoli e dare maggiori possibilità di qualificazione agli Europei le piccole nazionali del Vecchio Continente. La Nations League non è certo una competizione amata da allenatori e presidente, ma la UEFA ha fatto di tutto per crearla e portarla avanti nel corso del tempo.

Le squadre partecipanti alla Lega A hanno la possibilità di vincere il trofeo messo in palio dall'UEFA, ma per farlo si deve vincere il proprio girone nel massimo livello del torneo: le squadre nella Lega B, Lega C e Lega D possono infatti solamente ottenere una promozione nel corso della stagione, per poi sperare di vincere la Lega A e combattere per il titolo.

Un titolo che non ha visto grandi sorprese nelle sue prime edizioni, visto e considerando come ad ottenere il trofeo sono state due grandi del calcio europeo.

Chi gioca le final four per vincere la Nations League? Le quattro squadre che conquistano i quattro gironi della Lega A: una per gruppo sono qualificate al mini-torneo di playoff in gare di sola andata. Le squadre vincenti si affrontano nella finalissima per ottenere il trofeo.

NATIONS LEAGUE, L'ALBO D'ORO

2018/2019 Portogallo

2020/2021 - Francia

2022/2023 - ?

NATIONS LEAGUE, LA NUOVA EDIZIONE

La quarta edizione della Nations League si svolgerà tra il 2024 e il 2025: gare della fase a gironi tra primavera e autunno e dunque la final four nell'estate del 2025.