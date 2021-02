Il Napoli vince, ma paga dazio: infortuni muscolari per Ospina e Lozano

David Ospina ed Hirving Lozano hanno riportato infortuni alla coscia destra. Per entrambi si tratta di risentimento muscolare.

Il Napoli torna alla vittoria in campionato superando l’ostacolo Juventus al ‘Maradona’, ma quello ottenuto contro i bianconeri è stato un successo per quale ha dovuto pagare dazio.

Altri due giocatori infatti andranno a rendere ancora più affollata l’infermeria del club partenopeo: David Ospina ed Hirving Lozano .

Il primo non è nemmeno stato della partita, visto che è stato costretto ad alzare bandiera bianca prima ancora del calcio d’inizio. Il portiere colombiano infatti, durante il riscaldamento ha chiesto l’intervento dei sanitari, prima di tornare negli spogliatoi per non fare più ritorno sul rettangolo di gioco.

Il Napoli, dopo il triplice fischio finale, ha svelato l’entità del problema.

“David Ospina, che si è infortunato durante il riscaldamento di Napoli-Juventus, ha riportato un risentimento all'adduttore della coscia destra”.

Sorte diversa invece per Lozano che ha portato un infortunio di natura muscolare a pochi minuti dal triplice fischio finale. L’attaccante messicano, dopo aver avvertito dolore, ha immediatamente chiesto il cambio, ma è rimasto comunque in campo fino alla fine poiché Gattuso aveva già esaurito i cambi.

Anche in questo caso, il Napoli ha spiegato quale tipo di problema è occorso al giocatore.