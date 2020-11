Napoli vuole omaggiare Maradona: "Intitoliamogli lo stadio San Paolo"

Il presidente della Commissione Sport al Comune chiede di intitolare a Maradona lo stadio 'San Paolo'. C'è l'ok del sindaco De Magistris.

La scomparsa improvvisa di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il mondo del calcio ed in particolare la città di , dove il Pibe de Oro ha vissuto gli anni più belli della sua carriera e resterà immortale. Tanto che adesso si pensa di onorarlo intitolandogli lo stadio 'San Paolo', teatro delle sue gesta.

A lanciare ufficialmente la proposta a 'Fanpage.it' è Carmine Sgambati, presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli.

"Diego Armando Maradona con tutto quello che ha rappresentato per Napoli merita di essere ricordato con onore. Dedicargli il San Paolo sarebbe un grande sogno, perché Maradona ha fatto sognare milioni di napoletani nel mondo e ha rappresentato la rivincita di Napoli e del Sud sul Nord, negli anni della Questione Meridionale".

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

Lo stesso Sgambati tre anni fa era stato il relatore della proposta di assegnare la cittadinanza onoraria di Napoli a Maradona

"Questa notizia ci coglie di sorpresa. Domani ho una commissione Sport con l'assessore Borriello e gli chiederò ufficialmente di fare per ricordare Maradona a Napoli quanto tutto è possibile, con la dedica di una strada importante o anche di una piazza o del San Paolo stesso".

Una proposta che ha peraltro già trovato l'approvazione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

"Intitoliamo lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona".

Proprio le luci dello stadio San Paolo, intanto, questa notte resteranno accese per onorare la memoria del giocatore che come nessun altro ha portato nel mondo il nome della città di Napoli. Ma non è tutto.

Altre squadre

Nei prossimi giorni molti altri saranno gli omaggi per Diego Armando Maradona, uno dei quali probabilmente anche nel corso della sfida di che vedrà il Napoli opposto al Rijeka. L’idea annunciata da Aurelio De Laurentiis ai microfoni di RMC, è quella di far passare le immagini del fuoriclasse argentino durante tutta la partita.