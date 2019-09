Il Napoli torna alla vittoria, Ancelotti: "Bene non prendere goal"

Messa alle spalle la sconfitta patita con la , il riparte dal San Paolo e dalla vittoria per 2-0 contro la . La compagine partenopea si impone nella sua prima partita interna stagionale grazie ad una doppietta di Dries Mertens che, dopo aver aperto le marcature al 13’, al 67’ ha mandato definitivamente in archivio la pratica.

Carlo Ancelotti, perlando ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, si è detto soddisfatto della prova dei suoi uomini.

Il Napoli in alcuni frangenti è parso avere un po’ meno equilibrio.

“Intanto non abbiamo preso goal e quindi tiriamo un sospiro di sollievo. Più che altro abbiamo perso qualche palla in uscita, a volte forziamo un po’ troppo, ma è una caratteristica che vogliamo avere. Se buttassimo solo palla in avanti nessuno sarebbe contento, nemmeno chi ci viene a vedere. Ci prendiamo qualche rischio, ma è chiaro che certi errori vanno limitati”.