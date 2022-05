Il Napoli ufficializza l'addio di Ghoulam: "Grazie di tutto"

Il terzino algerino lascia il club azzurro dopo poco più di 8 anni: in scadenza a giugno, non rinnoverà il contratto con il Napoli.

Sono stati otto anni e mezzo tra alti, tanti alti, e alcuni bassi quelli di Faouzi Ghoulam al Napoli: e, per precisare sin da subito, i bassi non sono di certo dipesi da lui.

Gli infortuni ne hanno frenato la crescita esponenziale, proprio quando sembrava essersi affermato non solo come uno dei migliori giocatori del club azzurro, ma come uno dei migliori nel suo ruolo in generale.

Per il giocatore algerino, però, è arrivato il momento dei saluti: Ghoulam non rinnoverà il contratto in scadenza alla fine del prossimo mese di giugno.

Con un video sui propri canali ufficiali, il Napoli ha quindi ringraziato pubblicamente il terzino, facendo scorrere le immagini di alcune sue azioni simbolo

Arrivato nel gennaio del 2014 dal Saint-Etienne, ha collezionato 216 presenze e 3 goal, con tanti, ma tanti assist. In questa stagione ha ritrovato il campo con continuità migliore rispetto al passato. Il futuro? Ancora da scrivere.