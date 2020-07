Napoli-Udinese, infortunio per Mertens: Milik entra, segna e si fa squalificare

Mertens al cambio per un intervento di Becão: dentro Milik, che ha trovato l'1-1 al primo pallone toccato ma poi si è fatto ammonire. Niente Parma.

Gioca Dries Mertens o gioca Arek Milik? Un dilemma che, alla vigilia di qualsiasi partita di campionato del , si ripropone puntualmente. Bene: contro l' hanno giocato... entrambi. Nel senso che uno si è fatto male e l'altro è entrato al suo posto.

Mertens è stato costretto alla sostitizione alla mezz'ora del primo tempo: colpito duro da dietro da un intervento di Rodrigo Becão, ha dato rapidamente forfait uscendo dal campo visibilmente zoppicante.

L'articolo prosegue qui sotto

Al suo posto è entrato proprio Milik, partito inizialmente dalla panchina per far spazio al belga. E al primo pallone toccato il polacco ha lasciato il segno: assist perfetto di Fabian Ruiz e zampata ravvicinata alle spalle di Musso.

Altre squadre

Impatto migliore da parte di Milik, insomma, non ci sarebbe potuto essere. Dentro al 31', in goal pochi secondi più tardi. Il problema è che l'ex attaccante dell' si è fatto ammonire 6 minuti dopo, al 37': era diffidato e, dunque, salterà automaticamente la prossima sfida del Napoli.

A , mercoledì sera, Gattuso avrà dunque i suoi bei problemi nel disegnare il tridente offensivo del Napoli. Llorente è fuori lista, Milik è squalificato. La speranza del Napoli è che l'infortunio di Mertens non sia troppo grave, in modo da avere il belga a disposizione per la sfida del Tardini.