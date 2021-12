Napoli-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Spezia

• Data: mercoledì 22 dicembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La vittoria di San Siro ha rilanciato le quotazioni Scudetto del Napoli, che chiude il girone d'andata della Serie A 2021/2022 affrontando lo Spezia nel turno infrasettimanale valido per la 19ª giornata.

Azzurri capaci di battere il Milan a domicilio e rimettersi prepotentemente in scia dell'Inter capolista, riscattando le due sconfitte consecutive rimediate contro Atalanta ed Empoli.

Lo Spezia, di contro, reduce dal pareggio casalingo contro l'Empoli che ha smosso di poco una classifica che colloca la squadra di Thiago Motta appena sopra la zona retrocessione a 13 punti. L'ultima vittoria dei liguri in campionato risale al 6 novembre (2-0 contro il Torino).

Nella scorsa stagione, i due incroci di Serie A tra Napoli e Spezia si sono conclusi 2-1 per gli Aquilotti a Fuorigrotta e 4-1 per i partenopei al 'Picco'.

Tutto su Napoli-Spezia: le formazioni della partita e dove vederla in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-SPEZIA

Napoli-Spezia si gioca mercoledì 22 dicembre 2021 a Napoli, allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Fuorigrotta: calcio d'inizio in programma alle ore 20:45.

DOVE VEDERE NAPOLI-SPEZIA IN TV

La partita di Serie A tra Napoli e Spezia sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). O ancora, mediante il TIMVISION Box.

NAPOLI-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Spezia in streaming sarà visibile collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, o scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista DAZN della partita tra il Napoli e lo Spezia sarà Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Marco Parolo.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Spezia potrete seguirla anche attraverso la diretta testuale di GOAL: prepartita, formazioni ufficiali e azioni più importanti nel nostro live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-SPEZIA

Spalletti dovrebbe poter contare nuovamente su Mario Rui in difesa, mentre c'è da capire se Insigne verrà recuperato e rischiato. Di Lorenzo torna a destra, Lobotka scalza Demme in mediana, Politano e Mertens pronti a rilevare Lozano e Petagna tra trequarti ed attacco.

Thiago Motta torna all'antico e opta per il 4-3-3, affidandosi al tridente Strelec-Manaj-Gyasi. Bastoni mezzala, Amian e Reca terzini, Erlic-Nikolaou coppia centrale in retroguardia.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Kovalenko, Maggiore, Bastoni; Strelec, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta.