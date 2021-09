Napoli-Spartak Mosca, parapiglia nel finale: Spalletti ammonito

Dopo sei vittorie di fila in campionato e il pareggio contro il Leicester in Europa League, il Napoli di Spalletti subisce il primo k.o stagionale. Vantaggio immediato contro lo Spartak Mosca e rimonta dei russi in seguito all'espulsione di Mario Rui alla mezzora del primo tempo.

Un 3-2 casalingo che complica decisamente le ambizioni del Napoli, ora all'ultimo posto del girone insieme al Leicester, vista la doppia vittoria del sorprendente Legia Varsavia. Tutto ancora in ballo, ma difficoltà maggiori rispetto a quello che ci si aspettava per i partenopei.

Nel finale dello Stadio Diego Armando Maradona, nervi tesi tra le due panchine dopo alcune decisioni arbitrali dubbie: Spalletti ha prima cercato di allontanare i membri del suo staff, per poi essere ammonito dal direttore di gara Kruzliak in seguito ad un faccia a faccia con un componente della panchina russa.

Una gara decisamente complicata per l'arbitro, considerando le due espulsioni comminate, una a testa, e gli interventi duri. Fabian Ruiz, a fine gara, ha commentato scuotendo la testa:

Stesso pensiero anche per Di Lorenzo, Kruzliak non è piaciuto:

Spalletti, a fine gara, ha raccontato in maniera goliardica il finale di partita, analizzando nel dettaglio le altre situazioni venutasi a creare:

"Sono andato a salutare un collaboratore dello Spartak, ci ha preso in giro per tutto il secondo tempo. L'ho salutato e basta. Non è successo niente, ma ci faceva versi e ci prendeva in giro dalla panchina per cui sono andato a dirgli che così non si fa. Soprattutto quando si vince.

Vorrei rivedere il fallo su Manolas, la decisione su Mario Rui invece è corretta. Osimhen sarebbe andato in porta, l'arbitro ha dato giallo. La gestione della sconfitta diventa facile, ho già perso in carriera. Quando sono rimasti loro in dieci uomini credevo potessimo fare meglio".