Il Napoli e i sogni in una mano: continua il magic moment di "Jack" Raspadori

L'attaccante azzurro ha superato le difficoltà iniziali e si è ritagliato uno spazio importante nella formazione di Luciano Spalletti.

Quando Luciano Spalletti lo manda in campo a mezz'ora dalla fine della sfida contro la Fiorentina, al Franchi, Giacomo Raspadori è ancora, insieme al "Cholito" Giovanni Simeone, semplicemente uno dei due attaccanti acquistati dal Napoli per completare il reparto offensivo. Prova la conclusione, ma Gollini la respinge: nel complesso un buon impatto.

Non da sottovalutare, almeno: perché rispetto a Victor Osimhen e allo stesso Simeone è un centravanti diverso: "moderno", in tutte le sue caratteristiche. Lo si è visto nel corso delle stagioni al Sassuolo e nella Nazionale di Roberto Mancini.

C'è dell'altro, però, come sempre: perché uscire dalla "comfort zone" neroverde non è da tutti, soprattutto se di quel club eri diventato punto di riferimento e capitano. C'è, insomma, che devi confrontarti con delle prove importanti, come quella a cui lo ha sottoposto Luciano Spalletti contro il Lecce.

Una di quelle serate che potrebbero buttarti giù, ma che al contrario ti motivano: Raspadori viene schierato da titolare, ma viene sostituito all'intervallo. Brutto segnale: non importa, alza la testa e va avanti. Subentra a Khvicha Kvaratskhelia nella ripresa della sfida contro la Lazio, ma il calcio si sa com'è. Curioso.

Osimhen si fa di nuovo male: Spalletti preferisce "Jack" al "Cholito" per la gara contro lo Spezia, un match troppo importante per il cammino azzurro. E, soprattutto, lo lascia in campo anche sul risultato di 0-0: come se qualcosa potesse succedere da un momento all'altro. E infatti.

Palla in mezzo di Lozano, destro e corsa verso la curva dello stadio "Diego Armando Maradona", per il goal vittoria: e chi lo toglie più?

Ad Ibrox è di nuovo titolare, contro i Rangers: scambia con Olivera e si costruisce la rete del momentaneo 0-2, scivolando sulla panchia davanti ai tifosi dei Gers. Due goal in meno di cinque giorni.

Risposta da chi ha abbandonato da tempo la comfort zone, entrando in una nuova dimensione: e adesso è favorito sul "Cholito" per la sfida contro il Milan. Il "magic moment" di Jack Raspadori continua.