Napoli, retroscena Llorente: "Ho aspettato tre mesi per venire qui"

Negli ultimi giorni di mercato si è concretizzata la trattativa che ha portato Fernando Llorente al , ma l'attaccante spagnolo ha svelato un interessante retroscena di mercato, spiegando il motivo del suo ritorno in .

Intervenuto in conferenza stampa, l'ex ha raccontato la sua estate di attesa per la chiamata azzurra:

"Avevo tanta voglia di continuare in una grande squadra che potesse farmi giocare la Champions. Ho aspettato tre mesi dalla fine della Champions, non è mai facile. Ho avuto tante opzioni, ma quando ti chiama uno come Ancelotti ti convince subito, volevo lavorare per lui".