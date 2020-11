Napoli piange Maradona: in tanti accorrono al suo murale per rendergli omaggio

Sono ore di lutto quelle che si stanno vivendo a Napoli. In molti hanno deciso di radunarsi presso il murale di Maradona per rendergli omaggio.

Quella del 25 novembre non sarà più una data come tutte le altre per il mondo del calcio e per . La notizia della morte di Diego Armando Maradona si è scagliata con tutta la sua forza anche su una città che prima lo ha accolto e poi lo ha amato come forse mai nessuno aveva amato prima.

Il fuoriclasse argentino per Napoli è stato molto più di un semplice idolo calcistico e in queste ore sono molti i tifosi della compagine partenopea che hanno deciso di accorrere ai Quartieri Spagnoli per rendergli omaggio nella piazzetta antistante al suo famoso murale.

Proprio il murale è stato quindi scelto come primo luogo della memoria, quello nel quale recarsi con la propria maglia del Napoli, con foto e sciarpe. Il bar davanti al quale in tanti si stanno raccogliendo sta proiettando le immagini delle magie di Maradona, il tutto mentre una donna ha appeso al proprio balcone una maglietta con il numero 10 del Boca Juniors.

Molti sono i lumini accesi per rendere omaggio al più grande di tutti ed alcuni hanno anche intonato dei cori.