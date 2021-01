L'annuncio del Napoli: Osimhen è ancora positivo al Covid-19

Il Napoli ha comunicato che l’ultimo test al quale è stato sottoposto Victor Osimhen ha dato ancora esito positivo.

Si allungano i tempi per rivedere in campo Victor Osimhen. L’ultimo test al quale è stato sottoposto, ha infatti rivelato che l’attaccante è ancora positivo al Covid-19.

Ad annunciarlo è stato il con un post pubblicato attraverso il proprio profilo Twitter.

📌 | Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19.

Il giocatore ripeterà il test in settimana. pic.twitter.com/zPfpwRdxgT — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 11, 2021

Il giocatore nigeriano, la cui prima positività è stata rivelata lo scorso 1 gennaio, dovrà quindi prolungare il suo periodo di isolamento. Come spiegato tra l’altro da Rino Gattuso domenica dopo la vittoria contro l’, Osimhen non ha ancora pienamente smaltito l’infortunio alla spalla che l’ha costretto a diverse settimane di stop e, a questo punto, il perdurare della sua positività costringerà per forza di cose il Napoli a rimandare i nuovi controlli al braccio destro.