Il Napoli ritrova Osimhen: è guarito dal Covid

Victor Osimhen, positivo dallo scorso 1 gennaio, è finalmente guarito dal Covid-19 e torna a disposizione di Gattuso.

Victor Osimhen scalpita. Fuori da inizio novembre, l'attaccante del è stato frenato prima da un fastidioso infortunio alla spalla subito in Nazionale e poi dal Covid-19.

Il bomber nigeriano, risultato positivo il giorno di Capodanno di rientro dalla con tanto di polemiche annesse per una festa di compleanno senza mascherine di protezione, si è finalmente negativizzato.

Da allora Osimhen è in isolamento domiciliare nella sua casa di Posillipo. La speranza di Gattuso è ovviamente quella di riavere al più presto quello che era stato il grande colpo del Napoli nella sessione estiva del calciomercato.

Intanto, come detto, da sabato il nigeriano potrà tornare a Castelvolturno e riabbracciare i suoi compagni. Osimhen non gioca da inizio novembre, quando decise la trasferta di con un colpo di testa ravvicinato. Una lunga assenza che il Napoli ha sicuramente pagato.

Difficilmente il nigeriano sarà disponibile per la trasferta di , ma più realisticamente secondo 'Sky Sport' potrebbe tornare almeno tra i convocati per la gara di Coppa contro lo in programma giovedì prossimo.