Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Rebic titolare, gioca Politano

Pioli sceglie Rebic al posto dell'infortunato Rafael Leao, confermato Saelemaekers. Nel Napoli tutti insieme Insigne, Politano, Mertens e Lozano.

Le formazioni ufficiali di -

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Insigne, Lozano, Politano; Mertens.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Big-match al 'San Paolo', dove il Napoli cerca una vittoria contro il Milan che gli permetterebbe di agganciare sia i rossoneri che la al secondo posto in classifica.

Gattuso deve fare a meno di Ospina, Hysaj e Osimhen: al loro posto giocano Meret, Mario Rui e Politano. Lozano dovrebbe agire da trequartista alle spalle di Mertens, che torna nel ruolo di falso nueve.

Pioli, assente in panchina per coronavirus, perde Rafael Leao ma ritrova Rebic nei tre dietro Ibrahimovic. Per il resto tutto confermato con Kessié e Bennacer a centrocampo. Al centro della difesa c'è Romagnoli.