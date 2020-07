Napoli-Milan, Ibrahimovic furioso dopo la sostituzione: lancia la bottiglietta contro la panchina

Zlatan Ibrahimovic furioso nella ripresa di Napoli-Milan: subito dopo la rete azzurra lo svedese ha reagito con rabbia al cambio di Pioli.

Attimi di tensione in casa dopo la rete di Mertens nel secondo tempo di -Milan: reazione rabbiosa di Zlatan Ibrahimovic dopo la sostituzione operata da Pioli, lo svedese lancia una bottiglietta contro la panchina.

Dries Mertens porta in vantaggio gli uomini di Gattuso completando la rimonta e un minuto più tardi, al 61', mister Pioli richiama in panchina proprio il centravanti rossonero, che reagisce furiosamente e scaglia una bottiglietta in panchina prima di sedersi visibilmente scuro in volto.

Al suo posto in campo Leao, già a segno anche nell'ultimo big match contro la : una reazione istintiva quella di Ibrahimovic, che aveva già manifestato malumori in campo riguardo una manovra offensiva meno fluida del solito.