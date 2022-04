Il Napoli e l'ansia da 'Maradona': 8 sconfitte stagionali tra campionato e coppe

Il 'Diego Armando Maradona', anzichè incutere soggezione agli avversari, per il Napoli si sta rivelando un boomerang. Azzurri incapaci di rendere il proprio stadio un fortino: a dirlo sono le statistiche, con la bellezza di 8 sconfitte stagionali rimediate in casa.

La squadra di Spalletti, ancora in corsa per lo Scudetto nonostante l'ennesimo ko interno maturato con la Fiorentina, è famelica in termini di punti lontano da Fuorigrotta ma in palese difficoltà tra le mura amiche. Per informazioni, chiedere nell'ordine a Spartak Mosca, Atalanta, Empoli, Spezia, viola, Barcellona, Milan e ancora Fiorentina: troppi i passi falsi al 'Maradona'.

Se in trasferta il bottino del Napoli è super, con ben 11 vittorie tra campionato e coppe, discorso diametralmente opposto bisogna farlo prendendo in considerazione i match casalinghi: pressione legata al voler vincere ad ogni costo davanti al proprio pubblico, concomitanze tra calendario favorevole ed episodi sfortunati, trend discontinuo e difetti di personalità, portano in dote una squadra che dentro e fuori dal 'Maradona' risulta 'Dottor Jekill & Mr. Hide'.

Aspetto che alimenta punti di domanda sul rendimento interno stagionale dei partenopei, inoltre, è la palese difficoltà psicologica nel reagire agli schiaffi una volta preso goal: nel momento della necessità o della scossa i leader tecnici spesso e volentieri sono apparsi spenti/sottotono, in particolare Fabian Ruiz e Zielinski, il cui talento deborda ma - come dimostrato in più d'una circostanza - non viene accompagnato dalla giusta cattiveria mentale per aggredire la gara. Cosa invece ben riuscita ad esempio a Mertens, che cavalcando il 'magic moment' impreziosito dalla nascita del piccolo Ciro Romeo, contro Udinese e Fiorentina è entrato con fame e piglio da leader.

Nonostante ciò, classifica e passaggi a vuoto delle milanesi consentono comunque al Napoli di restare ancora aggrappato al sogno Scudetto: il calendario interno recita Roma, Sassuolo e Genoa quali ultimi scogli da superare, a patto che fuori casa le cose non cambino (previsti impegni ad Empoli, nella Torino granata e a La Spezia) e che il 'Maradona' torni ad essere amico.