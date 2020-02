Napoli-Lecce 2-3: Lapadula e Mancosu, colpo salentino al San Paolo

Impresa del Lecce, che sbanca a sorpresa il San Paolo con la doppietta di Lapadula e la rete di Mancosu, non bastano al Napoli Milik e Callejon.

Il sbanca il San Paolo e fa ripiombare il nel tunnel delle incertezze. Azzurri sconfitti 3-2, 'matati' da un super Lapadula e dall'eurogoal di Mancosu. Partenopei a segno con Milik e Callejon, ma la festa è tutta giallorossa.

Gattuso ritrova Maksimovic e Koulibaly in difesa lasciando a riposo Manolas, tra i pali Ospina la spunta su Meret, Allan non è al top e va in panchina rilevato da Lobotka. Demme play, Politano vince il ballottaggio con Callejon nel tridente offensivo. Liverani con i colpi di gennaio Barak e Saponara dal 1', Lapadula terminale offensivo.

Il Napoli schiaccia il Lecce nella propria metà campo per i primi 20', creando tanto ma capitalizzando nulla: Milik e Zielinski di testa si divorano il vantaggio a distanza di pochi giri di lancetta, l'asse polacco non funziona nemmeno quando la difesa salentina sbaglia un disimpegno spalancando la porta al numero 99 servito male dal compagno. Poi, a sorpresa, il Lecce passa.

E' la mezz'ora quando Ospina respinge sui piedi di Lapadula un diagonale di Falco, l'ex e a porta vuota non può sbagliare e gela il San Paolo. Il Napoli perde verve e sicurezza nella manovra, prende un palo con Insigne tutto solo spalle alla porta da dentro l'area piccola e concede ripartenze velenose ad un Lecce in fiducia. Il primo tempo si chiude 0-1.

Gattuso a inizio ripresa getta nella mischia Mertens per Lobotka passando al 4-2-3-1 e il belga lo ripaga subito: suo l'assist per Milik che a porta vuota - non senza qualche brivido - insacca il goal dell'1-1. Lapadula e Falco mettono i brividi a Ospina, poi tocca a Insigne divorarsi il sorpasso calciando addosso a Vigorito. Lapadula però è 'on fire' e fa doppietta al 60', beffando Ospina con una bella torsione di testa. Lecce di nuovo avanti a Fuorigrotta.

Milik fa ad un soffio dal 2-2, ma il Lecce gioca senza paura e con Barak sfiora il tris trovando sulla sua strada un super Ospina. Giua ammonisce Milik per simulazione a 15' dalla fine tra le proteste generali, Gattuso si gioca la carta Lozano al posto di Insigne - dopo Callejon per Politano - ma il Lecce la chiude con una punizione pazzesca di Mancosu dai 30 metri che fulmina Ospina e manda in estasi la 'banda' Liverani.

Callejon però non ci sta e in acrobazia (assist di Demme) appone il timbro su un pirotecnico 2-3, ma per gli azzurri è troppo tardi ed arriva un ko che rende la rincorsa all'Europa nuovamente un'impresa. Il Lecce strappa 3 punti pesanti come un macigno nella lotta salvezza.

IL TABELLINO

NAPOLI-LECCE 2-3

MARCATORI: 29' e 60' Lapadula, 48' Milik, 82' Mancosu, 90' Callejon

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka (46' Mertens), Demme, Zieinski; Politano (61' Callejon), Milik, Insigne (76' Lozano). All. Gattuso.

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Majer (68' Petriccione), Deiola (90' Paz), Barak; Falco (74' Mancosu), Saponara; Lapadula. All. Liverani.

Arbitro: Giua

Ammoniti: Koulibaly, Zielinski, Rispoli, Milik, Vigorito, Mario Rui, Demme, Petriccione

Espulsi: nessuno