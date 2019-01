Napoli, l'agente di Hysaj minaccia la cessione: "Non si merita questo trattamento"

L'agente di Elseid Hysaj ha chiarito la situazione del terzino albanese: se Ancelotti dovesse continuare a ignorarlo, chiederà la cessione.

Dopo tre anni di idillio con Sarri, Elseid Hysaj ha iniziato a perdere posizioni nelle gerarchie del Napoli sotto Carlo Ancelotti. Il terzino albanese è rimasto in panchina in quattro delle ultime cinque partite ed è stato titolare soltanto in un'occasione in Champions League, alla prima partita con la Stella Rossa.

Il minutaggio drasticamente ridotto ha portato l'agente dell'ex Empoli, Mario Giuffredi, a minacciare anche una cessione, vista la situazione molto delicata che si è venuta a creare negli ultimi mesi.

Il procuratore, ai microfoni della trasmissione 'Si Gonfia La Rete' sulle frequenze di 'Radio Marte', ha sottolineato anche il mancato trasferimento al Chelsea insieme a Sarri, grande estimatore dell'albanese, allenato sia a Empoli che a Napoli.

"In estate poteva andare con Sarri al Chelsea, ma Ancelotti ci disse apertamente che lo stimava. Nell’ultimo periodo i fatti dicono che Elseid per Ancelotti non è così importante".

L'addio anche a gennaio potrebbe quindi diventare un'ipotesi: Maksimovic e Malcuit gli sono stati preferiti molto spesso e Giuffredi pensa a portare il suo assistito lontano dal San Paolo.

"A questo punto, se non lo reputa più un titolare, basta dirlo apertamente e toglieremo il disturbo. Perché Hysaj non merita questo trattamento, vista la correttezza professionale che ha avuto fino ad oggi". L'articolo prosegue qui sotto

La richiesta di Hysaj e del suo agente è soprattutto chiarezza sulla situazione, oltre a un ruolo da titolare dopo esser stato un intoccabile nelle ultime tre annate.