Napoli-Juventus, le pagelle: Szczesny preoccupante, Anguissa il migliore

Manolas condiziona la gara del Napoli, Fabian Ruiz domina a centrocampo. Bernardeschi non si vede mai, errore assurdo di Kean.

PAGELLE NAPOLI

OSPINA 6 - Sul goal della Juve l'errore è chiaramente imputabile a Manolas, tuttavia il portiere colombiano avrebbe potuto fare qualcosina in più. Il riscatto arriva con una perfetta uscita sui piedi di Kulusevski, lanciato a rete da un altro errato retropassaggio, stavolta di Insigne.



DI LORENZO 6.5 - Contiene molto bene Kulusevski e dialoga bene con Politano sulla corsia destra.



MANOLAS 4.5 - Il Napoli inizia il match alla grande, lui rovina tutto con un'ingenuità frutto di un'ingiustificabile sufficienza. Il suo errore, che porta al goal di Morata, condiziona inevitabilmente la gara dei suoi.



KOULIBALY 7.5 - Prestazione maiuscola del difensore senegalese, puntuale in copertura e sempre pronto ad avviare l'azione, talvolta con il passaggio giusto, altre volte con l'iniziativa personale. Suo il guizzo vincente che, ancora una volta, decide la sfida tra Napoli e Juventus nel finale.



MARIO RUI 6 - Gara senza infamia nè lode, attento sulle diagonali, limitato a più riprese dal 'rifiuto' di giocare il pallone col piede destro. (90' MALCUIT S.V.)



ANGUISSA 7.5 - Che debutto! Il camerunense arrivato 'last minute' dal Fulham domina il centrocampo, dimostrando di essere pronto a prendere per mano il Napoli. Il migliore in campo.



FABIAN RUIZ 7 - Ordinato e puntuale, sembra aver assorbito già al 100% la mentalità che Spalletti chiede ai suoi centrocampisti.



ELMAS 5,5 - Vaga in cerca della posizione migliore in campo, spesso 'telecomandato' da Fabian Ruiz. Non riesce a creare superiorità sulla trequarti, la sua gara dura solo 45 minuti. (46' OUNAS 6 - Ci mette tanta volontà, ma poca lucidità.)



POLITANO 6.5 - Tra i più attivi sin dal fischio d'inizio, gioca molti palloni ed è sempre nel vivo del gioco, pur non riuscendo a impensierire più di tanto la retroguardia bianconera. Lesto, però, a spingere in rete il pallone smanacciato male da Szczesny. (72' LOZANO 6 - In campo per un finale di gara quasi anonimo, ma pieno di generosità)



OSIMHEN 6 - Lotta come un leone su ogni pallone, si danna alla ricerca del corridoio giusto per far male alla Juve. Dà da fare, e non poco, alla coppia di centrali bianconeri. (90' PETAGNA S.V.)



INSIGNE 6 - Il suo classico 'tiraggir' - non proprio uno dei migliori - porta comunque in maniera indiretta al goal di Politano. E' forse l'unico squillo di una partita giocata diligentemente, ma senza lampi. (73' ZIELINSKI 5.5 - Chiamato a sostituire l'infortunato Insigne si vede poco).

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 4.5 - Adesso la situazione inizia a diventare preoccupante: un'altra papera, ancora una volta decisiva, che compromette la gara della Juventus. Fa quel che può sulla sciagurata deviazione di Kean, ma Koulibaly non perdona.



DE SCIGLIO 6 - Insigne non è nella sua serata migliore, lui lo tiene a bada senza mai rischiare.



BONUCCI 6.5 - Prestazione più che sufficiente quella del centrale juventino che guida con esperienza il reparto.



CHIELLINI 6.5 - Re Giorgio in formato Euro 2020: il capitano bianconero non sbaglia praticamente nulla, riuscendo a contenere la furia dello scatenato Osimhen.



PELLEGRINI 6 - Torna a giocare titolare in Serie A più di un anno dopo l'ultima volta (indossava la maglia del Genoa in una sfida contro il Milan giocata a Marassi nel dicembre del 2020) e non demerita, nonostante dalle sue parti stazionino Di Lorenzo e Politano. (58' DE LIGT 6 - Svolge il suo compito senza particolari demeriti).



MCKENNIE 5.5 - Tanta quantità, meno qualità. Aiuta i compagni in fase di contenimento, li accompagna poco e male nelle ripartenze. (73' RAMSEY 6 - Entra nel finale, si fa vedere poco, ma non è certo colpa sua)



LOCATELLI 6.5 - Una delle note liete di questo momento difficile della Juve: guida il reparto, lotta e impartisce geometrie.



RABIOT 6 - Nonostante i centrocampisti bianconeri si trovino spesso in affanno, schiacciati dai dirimpettai azzurri, il francese disputa una gara sufficiente, avviando diverse ripartenze e mostrandosi sempre attento e concentrato.



BERNARDESCHI 5 - Allegri lo piazza nella sua posizione ideale, ma il numero 20 bianconero non si vede praticamente mai.



MORATA 6.5 - Ha il merito di sbloccare il risultato, andando a pressare su Manolas e battendo poi con precisione Ospina. Per il resto della gara fa fatica a rendersi pericoloso, ma rappresenta l'unico punto di riferimento in avanti. (82' KEAN 4.5 - Allegri lo manda in campo sperando nel guizzo giusto, ma Kean macchia il ritorno in bianconero con un assurdo quasi autogoal che porta al goal di Koulibaly)



KULUSEVSKI 5.5 - Non fa mancare certo l'impegno, ma gioca in maniera disordinata e, quando prova a far tutto da solo, perde spesso i duelli corpo a corpo. Sui suoi piedi il pallone del possibile 0-2, disinnescato da Ospina.