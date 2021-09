Napoli-Juventus, infortunio per Insigne: chiede il cambio dopo un corner

Lorenzo Insigne si è infortunato al momento della battuta di un calcio d'angolo: al suo posto Spalletti ha inserito Zielinski.

Dalla normalità allo scoramento del dolore, tutto in pochissimi attimi: potrebbe essere riassunto così il momento in cui Insigne si è infortunato durante Napoli-Juventus, fermato da un fastidio occorso in una situazione alquanto particolare.

Il capitano partenopeo ha infatti battuto un calcio d'angolo dalla destra, prima della fitta che lo ha costretto ad abbandonare il campo per lasciare spazio a Zielinski al 73': inutili le cure dei sanitari, che non sono bastate per evitare l'epilogo della sostituzione.

A Insigne è stata fatta una fasciatura attorno al ginocchio destro ma, secondo quanto riportato da DAZN, dovrebbe comunque trattarsi di un problema di natura muscolare.

La speranza di Spalletti e dei tifosi è che si tratti di un malanno di lieve entità, che consenta a Insigne di prendere parte al tour de force settembrino in campionato ed Europa League.