Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Bernardeschi e Morata titolari

Napoli con un 4-2-3-1 a trazione anteriore, Zielinski mediano e Politano dal 1'. Juve con De Ligt e non Bonucci, Bernardeschi e Morata titolari.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-JUVENTUS

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo.

Un Napoli in crisi aperta ospita la Juventus al 'Diego Armando Maradona' nell'anticipo delle 18, coi bianconeri lanciati all'inseguimento delle milanesi in vetta alla classifica.

Gattuso a trazione anteriore: 4-2-3-1 con Zielinski in mediana e Politano trequartista sulla destra insieme a Insigne (centrale) e Lozano a sostegno di Osimhen. Ospina si ferma poco prima del fischio iniziale, tra i pali tocca a Meret.

Pirlo lascia in panchina Bonucci, non al meglio, schierando De Ligt accanto a Chiellini. Cuadrado e Danilo i terzini, a centrocampo Bernardeschi e non McKennie con Bentancur, Rabiot e Chiesa. In attacco Morata e Cristiano Ronaldo.