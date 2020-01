Napoli-Juventus, De Sciglio ed Emre Can non convocati: cessione vicina

Nella lista dei convocati per il big match del San Paolo non figurano il terzino e il centrocampista, prossimi alla cessione. Out anche Pjaca.

Gennaio è il mese dell'anno in cui calciomercato e campo convivono, portando anche ad inevitabili decisioni delle società. Oggi la consegna la lista dei convocati per la partita contro il e non ci sono due giocatori proprio al centro delle trattative: si tratta di Emre Can e Mattia De Sciglio.

Per il big match del San Paolo non figurano il terzino e il centrocampista, prossimi alla cessione. De Sciglio è vicino al nell'ottica dello scambio con Kurzawa ed è alle prese con problemi muscolari.

Emre Can invece è seriamente nel mirino del , pronto a fare una seria offerta ufficiale alla Juventus. Riguardo quest'ultimo, però, il club piemontese parla di forfait per febbre.

Maurizio Sarri, dunque, non li avrà a disposizione per la trasferta contro il Napoli e gli spifferi di mercato sembrano avere un peso specifico importante nella duplice assenza. Out anche Marko Pjaca, promesso sposo del .