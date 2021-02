Napoli-Juve, infortunio per Cuadrado: Porto a rischio

Cuadrado resta negli spogliatoi all'intervallo di Napoli-Juve per un guaio muscolare: il colombiano è a rischio per l'andata di Champions col Porto.

Dopo Ospina, un altro infortunio caratterizza Napoli-Juventus. Se il portiere colombiano era andato ko nel riscaldamento, il connazionale Juan Cuadrado ha lasciato la contesa all'intervallo.

L'esterno di Pirlo, a causa di un problema muscolare, è stato costretto ad essere sostituito tra primo e secondo tempo: al suo posto Alex Sandro.

Un campanello d'allarme in ottica Champions, con l'ottavo d'andata contro il Porto in programma mercoledì sera in terra lusitana, in cui la presenza di Cuadrado diventa a rischio.

Gli accertamenti previsti nelle prossime ore, diranno di più sull'entità del danno rimediato contro il Napoli dal sudamericano.