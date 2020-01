Napoli-Inter, Mertens in dubbio: non si è allenato con il gruppo

Allenamento personalizzato per Dries Mertens, che a 3 giorni dalla sfida con l'Inter è a rischio. Out Maksimovic e Koulibaly, Fabian ci prova.

Meno tre a - , gara a cui la formazione di Gattuso non arriva nel migliore nei modi. Non soltanto per la classifica, ancora deficitaria nonostante il colpo in casa del prima della sosta, ma anche per un'infermeria sempre troppo piena.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Più di uno i giocatori della rosa azzurra che salteranno, o rischiano di saltare, il big match di lunedì sera. E tutti fanno parte del bollettino che il Napoli ha emesso nel primo pomeriggio, al termine dell'allenamento mattutino andato in scena a Castelvolturno.

"Terapie per Maksimovic. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Koulibaly e Mertens. Lavoro in palestra per Fabian che ieri ha avuto la febbre".

I due praticamente certi di saltare la sfida contro l'Inter sono Maksimovic e Koulibaly, il primo alle prese con una distrazione al bicipite femorale e il secondo con una distrazione al retto femorale. Ma occhio anche a Mertens, vittima da qualche tempo di fastidi fisici e mai al meglio della condizione: nemmeno lui si è allenato in gruppo. Fabian Ruiz, invece, dovrebbe recuperare in vista di lunedì.

Nemmeno l'Inter, come noto, si presenterà a Napoli con tutti gli effettivi a disposizione: al San Paolo mancherà certamente D'Ambrosio, napoletano di nascita, che nella giornata di ieri è stato stoppato da un risentimento muscolare.