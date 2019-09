Napoli, Insigne ko prima del match con la Juventus: ha giocato da infortunato

Lorenzo Insigne si è infortunato nel riscaldamento prima di Juventus-Napoli, ma è sceso lo stesso in campo. Nel mirino la super sfida col Liverpool.

Lorenzo Insigne ha lasciato il ritiro dell' e non sarà disponibile per gli impegni di qualificazione agli Europei contro Armenia e Finlandia: gli esami hanno evidenziato un risentimento al flessore della coscia destra che non gli consentirà di giocare nel tridente offensivo del ct Roberto Mancini.

Il capitano dei partenopei è tornato in Campania dove proverà a recuperare per essere abile e arruolabile in vista dell'esordio in contro il di martedì 17 settembre, riedizione degli incroci di un anno fa che videro i 'Reds' prevalere nella qualificazione agli ottavi. Più difficile che possa esserci tre giorni prima al 'San Paolo' per la gara contro la .

Ma, relativamente al problema di Insigne, emerge un retroscena per nulla banale: secondo 'Il Corriere dello Sport', galeotto è stato il riscaldamento dell'Allianz Stadium prima dell'incontro perso con la , che il classe 1991 ha praticamente giocato da infortunato preferendo tacere sulle sue condizioni e non informare Carlo Ancelotti e lo staff medico.

All'intervallo si è però dovuto arrendere all'evidenza e al dolore che lo ha costretto a rimanere in panchina per lasciare spazio a Hirving Lozano, il cui merito è stato riportare il in partita con la rete del momentaneo 3-2.

Un grosso rischio quello di giocare comunque, che per fortuna di Insigne non ha avuto gravi conseguenze: escluse infatti lesioni che avrebbero prolungato ulteriormente i tempi di recupero e creato un caso dalle proporzioni enormi.

Insigne ha iniziato la fase riabilitativa a Castel Volturno e sarà monitorato giorno dopo giorno dal dottor Canonico, per poi essere sottoposto a nuovi accertamenti che decreteranno o meno il suo completo recupero da un guaio fisico rimediato per il troppo amore per il Napoli.