Napoli, altro infortunio per Insigne: problema muscolare

Lorenzo Insigne sostituito in Real Sociedad-Napoli: problema muscolare alla coscia sinistra e nuovo stop.

sfortunata per il e per il suo capitano, Lorenzo Insigne, uscito al 22' per lasciare spazio a Hirving Lozano.

Cambio obbligato per il leader azzurro che ha sentito tirare la coscia sinistra nei pressi del centrocampo: le cure dei sanitari non sono però bastate per evitare la sostituzione.

Prosegue il momento no di Insigne, infortunatosi con la stessa modalità anche lo scorso 27 settembre in occasione della goleada rifilata al al 'San Paolo'.

Difficile, a questo punto, che il numero 24 dei partenopei possa essere arruolabile per Napoli- di domenica alle ore 18. Gli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore diranno di più sulla reale entità del problema fisico.