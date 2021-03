Napoli, l'infortunio di Ghoulam è serio: rottura del crociato sinistro

L'esito degli esami a cui si è sottoposto Faouzi Ghoulam non offre buone notizie: per l'algerino si tratta di rottura del legamento crociato sinistro.

La sfortuna sembra essersi accanita su Faouzi Ghoulam: proprio dopo il rientro in pianta stabile nell'undici titolare, per il terzino algerino si tratta di ricominciare nuovamente tutto da zero.

L'infortunio rimediato in Napoli-Bologna è più grave del previsto: gli esami a cui si è sottoposto a Villa Stuart hanno dato l'esito della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, non quello già operato negli anni scorsi. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club azzurro.

"Faouzi Ghoulam, uscito ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna, si è sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio sinistro. Ghoulam, assistito dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, verrà operato dal Professor Mariani oggi stesso a Villa Stuart".

L'ex Saint-Etienne, la cui stagione può considerarsi finita, subirà dunque l'intervento chirurgico già nella giornata odierna.

Come detto, non è il primo grave infortunio di questo genere per Ghoulam che già nel 2017 si ruppe il crociato destro in un Napoli-Manchester City di Champions League, prima di avere a che fare con un problema alla rotula di quello stesso ginocchio.

Una stagione da dimenticare che, nella sua galleria degli 'orrori', ha offerto anche la positività al Coronavirus in tandem con Koulibaly circa un mese fa.

Subito dopo il successo sul Bologna, il Napoli aveva informato i suoi tifosi sulle condizioni di Ghoulam con un comunicato che parlava di "trauma distorsivo al ginocchio sinistro", alla fine rivelatosi ben più serio.