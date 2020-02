Napoli, guarda che Messi: quattro goal all'Eibar

"Quel bastardo si riposa in campo", aveva detto il tecnico dell'Eibar. La risposta di Messi è stata uno straordinario poker.

Riposo? Nessun riposo per Leo Messi in vista della Champions e dell'ottavo di finale contro il . L'argentino è sceso in campo contro l' ed è stato come sempre devastante.

Tripletta in 40 minuti, il primo goal è una perla assoluta ma anche il secondo non è da meno. Ma Messi non ha ancora finito e prima del fischio finale c'è spazio anche per il suo quarto goal personale.

Una risposta più che soddisfacente al tecnico dell'Eibar, che alla vigilia della partita si era espresso così sul possibile riposo di Messi: "Quel bastardo riposa in campo , sa quando deve partecipare all'azione e quando fermarsi".

Per Messi è la seconda tripletta più veloce della sua carriera dopo quella al Maiorca nel 2011, arrivata dopo appena mezz'ora. La partita con l'Eibar è poi terminata 5-0, con Arthur a chiudere le marcature. Messi è rimasto 90 minuti in campo, il suo miglior riposo è fare goal.