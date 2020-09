Napoli-Genoa cambia orario: si giocherà alle 18

La sfida tra Napoli e Genoa inizialmente prevista per domenica alle 15, si giocherà con tre ore di ritardo.

Si giocherà alle 18 e non più alle 15 la gara del secondo turno di tra e . Inizialmente prevista nel primo pomeriggo, la sfida del San Paolo tra gli azzurri di Gattuso e la formazione di Maran è stata rinviata di tre ore, sempre nella giornata di domenica.

In seguito alla positività al coronavirus di Perin, portiere del Genoa, i rossoblù infatti non partiranno come previsto nella giornata di oggi per volta di Napoli ma hanno rinviato la partenza all'indomani mattina. Necessario dunque lo slittamento di alcune ore, per permettere ai rossoblù di preparare con calma il match.

La Lega, raccolta la richiesta del club, ha ufficializzato la decisione a 24 ore dal calcio d'inizio schedulato originariamente.

Sia Napoli che Genoa cercano conferme dopo la vittoria nella prima giornata di Serie A: tre punti per entrambe e il desiderio di ottenere nuove notizie positive. Per i liguri ci sarà Marchetti tra i pali, in attesa del recupero del titolarissimo Perin.