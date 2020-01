Napoli, Gattuso sceglie ancora Ospina: Meret sorpassato nelle gerarchie

Quarta partita da titolare per Ospina, che viene preferito a Meret anche in Coppa Italia: Gattuso sembra aver ribaltato la gerarchia tra i pali.

Prosegue la discesa libera del in un campionato fin qui disastroso: gli azzurri sono chiamati a reagire in Coppa contro la lanciatissima di Inzaghi. Tra i pali mister Gattuso sembra aver cambiato la gerarchia in favore di David Ospina, alla quarta presenza da titolare.

Non ha influito il pesante errore dell'Olimpico nelle scelte dell'ex allenatore del , che sembra voler puntare forte sul portiere colombiano, riproposto poi nella vittoria contro il e nella sconfitta casalinga contro la .

Il classe '88 parte titolare anche nel quarto di finale di , che vedrà i partenopei affrontare ancora l'Aquila di Immobile e compagni. Una ghiotta occasione di riscatto per Ospina, che Gattuso preferisce a Meret per la personalità, la leadership e la capacità di giocare la palla con i piedi, elemento fondamentale nella costruzione del gioco da dietro che il tecnico richiede.