Il Napoli riparte, Gattuso non si esalta: "Pensiamo a fare 40 punti"

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, commenta la vittoria ottenuta contro il Brescia: “In Serie A non ci sono partite facili”.

Serviva una vittoria al per dare continuità ai suoi risultati e per rilanciarsi in quella corsa che porta dritta ad una qualificazione europea e la vittoria, in rimonta, è arrivata in casa del grazie alle reti nella ripresa di Insigne e Fabian Ruiz.

Gennaro Gattuso, intervistato ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, ha spiegato perché quella vista al Rigamonti è parsa una squadra dai due volti.

“Cosa ho detto ai ragazzi nell’intervallo? Passiamo alla prossima domanda, è meglio. La qui ha vinto al 94’ con il Brescia in dieci. Mi da fastidio quando si pensa che si può andare su un campo a fare delle passeggiate di salute perché l’avversario ha sedici punti. Abbiamo regalato il primo goal e dopo siamo stati sterili, ho iniziato a vedere giocatori che alzavano le mani per avere spiegazioni ed io quando vedo queste cose mi arrabbio perché in non ci sono partite facili. Dobbiamo metterci l’elmetto perché qui c’è da fare i 40 punti e dopo vediamo. Si è rischiato tanto, si è parlato di tante cose, ma noi dobbiamo parlare di calcio. Ci vuole il veleno e adesso la squadra mi piace, vedo uno spirito diverso. Può succedere di andare sotto, ma poi conta la reazione”.

Il Napoli è ora chiamato a preparare la sfida di Champions con il .

“Mancano ancora 13 partite alla fine del campionato e per andare in Europa dovremo fare 27 o 28 punti ancora e per noi arrivare in è un qualcosa di importante. Adesso sfidiamo il Barcellona che è una grande squadra, la prepareremo bene e ce la giocheremo con le nostre carte”.

Gattuso ha parlato dell’ampiezza della rosa a disposizione.

“Ho ringraziato la società dopo il mercato, sono arrivati giocatori importanti. Pensiamo ad una partita alla volta per arrivare a 40 punti perché ho avuto anche paura per diverso tempo, perché vedevo una squadra senza sicurezze. Sono nel calcio da tempo e so che quando si spegne la luce tutto diventa più difficile. Adesso le cose sembrano più semplici, ma non è così. Sappiamo di avere dei giocatori forti”.

Quella con il Barcellona sarà una sfida speciale.