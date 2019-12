Napoli, Gattuso chiaro: "Siamo ancora malati, c'è da lavorare"

Gattuso ha trovato la prima vittoria con il Napoli: "La qualità c'è, questa squadra ha solo bisogno di equilibrio e lavoro".

Il ha trovato la vittoria in dopo due mesi. Una vittoria sofferta e trovata in extremis contro il , grazie all'autogoal di Obiang. Prima vittoria alla guida della squadra partenopea per Gattuso.

E proprio il tecnico italiano ha parlato a 'Sky Sport' del momento del Napoli, anche dopo la vittoria di questa sera.

"Siamo malati, lo sappiamo. Era due mesi che non vincevamo in campionato. Oggi nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma dobbiamo migliorare. Sapevo già che in dieci giorni non si potevano fare miracoli, ma stiamo facendo qualcosa di diverso. Per giocare questo tipo di calcio bisogna lavorare anche sulle gambe".

Gattuso non conosce altra ricetta, giustamente, per far svoltare questo Napoli: tanto lavoro e ritrovare entusiasmo.

"Dobbiamo cominciare a divertirci, questa squadra non ha problemi di qualità o di uomini. Per anni hanno giocato con il 4-3-3 e quindi lo sanno fare, abbiamo bisogno solo di trovare equilibrio. In questo momento la strada è quella del lavoro, della ricerca dell'equilibrio".

Oggi è apparso in palese difficoltà Fabin Ruiz in cabina di regia. Lo spagnolo poi è stato sostituito ed ha calciato il seggiolino della panchina, non contento della sua prestazione.

"Se Fabian Ruiz può fare il vertice basso? Non è il suo ruolo, ci manca un giocatore in quella posizione per giocare in un certo modo. Ma la squadra al momento deve supportare Fabian, sappiamo che non è proprio il suo ruolo".

Gattuso conclude poi alla sua maniera l'intervista.