Napoli, Fabian Ruiz supera il Covid-19: possibile recupero per il Genoa

Il Napoli ritrova Fabian Ruiz. Dopo tre settimane, il centrocampista spagnolo ha superato il Covid-19 ed è a disposizione di Gennaro Gattuso per la prossima sfida.

Contro il Genoa, dunque, i partenopei potrebbero avere il classe 1996, che in stagione ha collezionato 22 presenze e un goal, qualora arrivase l'idoneità. Questo il messaggio del giocatore sui suoi canali social, dopo aver ricevuto la notizia della negatività.

"Finalmente sono risultato negativo al Covid. Fra non molto potrò reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti. Voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena, mi avete dato molta forza! Ma non dimenticate che il virus è ancora in circolazione e non bisogna abbassare la guardia".