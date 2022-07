Il Napoli si rinforza in attacco: ufficiale l'ingaggio di Kvaratskhelia

Il Napoli ha depositato il contratto di Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano arriva dalla Dinamo Batumi e dovrà sostituire l'ex capitano Insigne.

L'annuncio del buon esito dell'operazione lo aveva dato Aurelio De Laurentiis in tempi non sospetti, ora ci sono tutti i crismi dell'ufficialità: Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo attaccante del Napoli di Luciano Spalletti.

Il georgiano arriva a titolo definitivo dalla Dinamo Batumi, società in cui dal mese di marzo ha stabilito un bottino di otto reti in undici apparizioni, riscattandosi dal non esaltante triennio in Russia al Rubin Kazan.

Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tbilisi, Kvaratskhelia ha vestito anche le maglie di Rustavi e Lokomotiv Mosca, oltre che quella della sua nazionale dove è un punto di riferimento: lo score con la Georgia parla di otto goal in diciassette presenze, tre dei quali nell'ultima tornata di Nations League andata in scena nella prima metà di giugno.

Impiegato per lo più da esterno sinistro d'attacco, avrà il non facile compito di raccogliere l'eredità di Lorenzo Insigne, volato in Canada per intraprendere l'avventura tra le fila del Toronto FC. Kvaratskhelia prenderà numericamente il posto dell'ex capitano, con l'intento di conquistare un pezzo di cuore dei tifosi.

Ora tocca a Spalletti valorizzare al meglio questo volto nuovo e sconosciuto ai più: la speranza del tecnico toscano è che tutti, al termine della prossima stagione, possano avere ben a mente chi è davvero Kvaratskhelia e quali sono le doti che hanno convinto il Napoli a puntare più di qualche fiche su di lui.