Napoli, ecco Gattuso: "Il 7° posto in classifica crea imbarazzo"

Gattuso si presenta come nuovo allenatore del Napoli: "Bisogna comandare le partite con il gioco, l'obiettivo è la Champions League".

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del . L'ex tecnico del si presenta davanti alla stampa nella classica conferenza stampa.

"Ho detto sì al Napoli perché è facile. Il Napoli negli ultimi anni è stato protagonista sia in che in Europa, è una grande squadra. Ha dei giocatori che mi piacciono tantissimo, loro sono funzionali al tipo di calcio che ho in mente io. Con il presidente ci siamo visti la prima volta domenica, e io non dico bugie".

"Con Carlo Ancelotti ci siamo sentiti questa mattina, ieri sera era giusto lasciarlo tranquillo. Da domenica a martedì ho vissuto due giorni difficili, dovevo parlare con Carlo e spiegare la situazione. Per l'ennesima volta però lui oggi ha dimostrato il suo valore, per me è stato un papà da allenatore e nei momenti di difficoltà l'ho sempre chiamato. Mi ha chiesto già dove può migliorare questa squadra. E ci tengo a dire una cosa: non fate paragoni, lui è uno che ha dimostrato tutti, io sono un tecnico giovane ancora".

"Il mio obiettivo stagionale è quello di andare in Europa, so che è difficile ma sono obiettivo, questa squadra non può stare fuori dall'Europa anche se in campionato stiamo attraversando un momento non facile. E quando dico Europa parlo di , perché vedere questa squadra al settimo posto è imbarazzante".

"Il contratto? Mi fate ridere quando parlate di contratto. Noi allenatori siamo legati ai risultati, io sarei venuto qui anche se il presidente mi avesse proposto solo sei mesi di contratto. Perché è una grande occasione per me".

"Testa bassa, lavorare e pedalare. Mancano due partite prima della sosta, bisogna vincerle e poi vedremo. Dobbiamo comandare le partite con il nostro calcio. Penso che in questo momento dobbiamo pensare a cosa non è funzionato in . Possiamo migliorare soprattutto la linea difensiva e poi il palleggio".

"La considerazione che ha il Napoli all'estero è più importante di quella che ha attualmente in Italia. Ci sono giocatori che hanno grande mercato e che sono rimasti qui per merito del presidente".

