Napoli, il declino di Hysaj: da fedelissimo di Sarri a terza opzione sulla destra

Dopo tre anni da titolare inamovibile sotto Maurizio Sarri, Elseid Hysaj è diventato la terza scelta sulla corsia destra di difesa con Ancelotti.

Dal suo arrivo nell'estate 2015, Elseid Hysaj è stato immediatamente un perno del . Maurizio Sarri se l'è portato da e ne ha fatto un perno della sua squadra. Quest'anno, però, l'albanese è stato declassato a terza scelta da Carlo Ancelotti.

Nelle tre stagioni con l'attuale allenatore della , il terzino destro albanese classe 1994 è sempre andato oltre i 3000 minuti giocati in , con un minimo di 35 presenze su 38 soltanto in campionato. Continuità che ha iniziato a perdere con l'arrivo di Carlo Ancelotti e Kevin Malcuit, più lo spostamento di Maksimovic da terzino destro.

Quest'estate a chiudergli definitivamente gli spazi è stato l'arrivo di Giovanni Di Lorenzo, anche lui dall'Empoli. Il terzino toscano si è immediatamente preso un maglia da titolare e la fiducia di Carlo Ancelotti, confermata dalla prestazioni. E quando è arrivato il momento di rifiatare, nella trasferta di , il suo posto lo ha preso Kevin Malcuit.

Hysaj fino a questo momento tra campionato e Champions si è fermato a 6 minuti totali, nella prima giornata contro la . Poi sempre panchina, con in mezzo un piccolo problema fisico che ne ha pregiudicato l'utilizzo. Viste le prestazioni di Di Lorenzo, però, avrebbe probabilmente faticato a trovare spazio.

L'estate di Hysaj è stata al centro delle discussioni di mercato: il suo agente ha dichiarato che la sua avventura in azzurro era giunta al termine. Poi, però, nessuno ha insistito per averlo ed è rimasto al San Paolo. Si gioca una maglia con altri due pari-ruolo e l'impressione è che l'albanese sia considerato una terza scelta. Un duro passo indietro per chi, dal 2015 al 2017, era un titolare inamovibile del Napoli che sognava lo scudetto.