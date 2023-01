Dalla Fiorentina alla Cremonese: Napoli fuori dalla Coppa Italia, un film già visto

L'eliminazione per mano della Cremonese ha riportato alla mente il 2-5 della scorsa stagione con la Viola: al 'Maradona', Coppa Italia amarissima.

Trecentosessantuno giorni dopo, la storia si è ripetuta. Freddo, vento e clima da tregenda hanno fatto da cornice ad una Coppa Italia amarissima, che per la seconda annata di fila il Napoli ha abbandonato agli ottavi. Un anno fa la Fiorentina, ieri la Cremonese: al 'Maradona', è andato in scena un film già visto.

Getty

Sono cambiati gli avversari, ma non la sostanza: nella scorsa stagione a matare gli azzurri furono i viola, stavolta i grigiorossi, ai quali Davide Ballardini in poche ore ha saputo dare una scossa tecnica e mentale. Il 2-5 dell'edizione 2021/2022 fa il paio con la clamorosa eliminazione ai rigori per mano dei grigiorossi, con Felix Afena-Gyan eroe che non t'aspetti e prossimo rivale della 'sua' Roma ai quarti.

Turnover, qualche pedina sottotono, condizioni atmosferiche complicate: Napoli-Cremonese, per sensazioni ed epilogo sul campo, è sembrata il revival di Napoli-Fiorentina 2-5: in quell'occasione - il 13 gennaio 2022 per l'esattezza - un super Dusan Vlahovic (poi passato alla Juve) fece ammattire il neo acquisto Axel Tuanzebe; meno di 24 ore fa, a deludere è stato l'innesto invernale 2022/2023 degli azzurri: Bartosz Bereszynski.

Getty

Getty

Così come accadde per l'inglese, che tra guai fisici e difficoltà di inserimento negli schemi di Spalletti non ha più giocato rientrando senza rimpianti allo United per fine prestito, il polacco giunto a Castel Volturno dalla Samp è apparso svagato ed in fase di rodaggio. Diversi errori con e senza pallone compresa la marcatura errata su Afena-Gyan in occasione del 2-2, che ha prolungato Napoli-Cremonese ben oltre i tempi regolamentari. Il nubifragio abbattutosi su Fuorigrotta tra extra-time e rigori ha poi fatto da preludio a ciò che poi sarebbe avvenuto, con la squadra di Spalletti eliminata agli ottavi per la seconda stagione consecutiva davanti al proprio pubblico.

Da trofeo avvezzo a far parte della bacheca del club di De Laurentiis, capace di conquistarlo per ben 6 volte di cui 3 dal 2011 ad oggi, la Coppa Italia in meno di un anno lascia ancora a bocca asciutta i partenopei: ora di nuovo campionato, con una corsa Scudetto che riparte dal derby di sabato a Salerno ed un +9/+10 su Milan, Juventus ed Inter da dover gestire senza accusare contraccolpi. Dopo il ko di San Siro, Napoli chiamato ad un'ulteriore esame di maturità.