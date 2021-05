Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali: Lozano e Osimhen dal 1'

Gattuso lancia Osimhen e Lozano in attacco, mentre Semplici punta su Nainggolan a supporto di Pavoletti. Fuori Joao Pedro.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti.

Il Napoli si gioca la Champions League, il Cagliari la salvezza. Sfida da grandi obiettivi quella dello stadio Diego Armando Maradona, dove le due squadre si affrontano per due scopi completamente opposti.

Gattuso continua ad affidarsi ad Osimhen in attacco, ma stavolta Lozano la spunta su Politano nella batteria di trequartisti. Fabian Ruiz e Demme in mediana. Hysaj ad occupare il ruolo di terzino sinistro.

Semplici rivoluzione un po' le carte sul tavolo, coprendosi soprattutto in attacco: fuori Joao Pedro, c'è Nainggolan ad accompagnare Pavoletti in attacco. Nandez mezzala e Zappa sulla fascia destra. Deiola è l'altra mezzala. Carboni, Ceppitelli e Godin in difesa.