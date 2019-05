Napoli-Cagliari, Ancelotti: "Il rigore non è un favore per noi"

Dopo Napoli-Cagliari, Carlo Ancelotti guarda al futuro: "La squadra crescerà con l'arrivo di nuovi giocatori, cercheremo di avvicinarci alla Juve".

Il vince in rimonta in casa contro il con un finale emozionante: decisivo il penalty assegnato dall'arbitro con il supporto del VAR per un tocco di mano dubbio di Cacciatore a ridosso della linea dell'area di rigore.

Carlo Ancelotti ha commentato la partita ai microfoni di 'Sky Sport' con la decisione finale del rigore assegnato dal VAR:

"L'episodio è difficile da valutare, non penso che sia stato dato per fare un favore al Napoli. Anche noi abbiamo avuto tanti episodi sfavorevoli, come quello di Meret contro la ".

L'allenatore azzurro ha poi commentato la partita dei suoi, che hanno saputo reagire dopo il goal subito:

"Nella prima parte della gara eravamo troppo statici, pochi passaggi in avanti e molti indietro. Non abbiamo avuto dinamismo e velocità nella prima parte della gara, anche se va detto che non abbiamo mai rischiato fino al goal di Pavoletti. Poi la rete ci ha motivato ancora di più e ci ha spinto a fare meglio nel finale".

Ancelotti pensa alla prossima stagione e confida in un gap più ridotto con la Juventus:

"La squadra crescerà con l'arrivo di nuovi giocatori, cercheremo di avvicinarci alla Juventus. Questa squadra mi piace molto, ma abbiamo avuto delle difficoltà abbastanza chiare che cercheremo di limare".

Il bilancio di stagione è positivo secondo l'allenatore italiano, che parla anche di alcuni singoli:

"Il girone d'andata è stato davvero ottimo, poi dopo alcune problematiche hanno pesato sulla nostra stagione le motivazioni in campionato, con la che era scappata via. Poi l'infortunio di Albiol, le sirene di mercato di Allan, la cessione di Hamsik che ci aveva aiutato molto, sebbene poi la cessione fosse abbastanza logica per la nostra crescita e per dare spazio a Fabian e Zielinski".

Ritrova il goal anche Insigne dopo le recenti frizioni con il popolo partenopeo: