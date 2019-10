Napoli-Atalanta 2-2: Milik non basta, Ilicic pareggia tra le polemiche

L'Atalanta pareggia nel finale con Ilicic ed evita l'aggancio del Napoli al terzo posto. Polemiche per un rigore non concesso a Llorente.

Il , convincendo a tratti e nel caos di un finale ricco di tensioni, viene fermato sul 2-2 al San Paolo dall'. Il pareggio di Ilicic nelle battute conclusive accende gli animi, al termine di un match fino a quel momento caratterizzato da fiammate e dai goal di Maksimovic, Freuler e Milik.

Ancelotti sceglie Luperto a sinistra vista l'emergenza sulle corsie difensive, dà fiducia a Lozano in attacco al fianco di Milik e fa riposare Mertens. Gasperini propone Ilicic e Gomez davanti con Pasalic tra le linee.

Partenza a razzo del Napoli, che al 2' col destro di Milik respinto da Gollini sfiora il vantaggio ma poi deve fare i conti col problema al ginocchio che costringe Allan ad uscire dal campo dopo soli 10' zoppicante e aiutato dai sanitari. Gli azzurri non si scoraggiano e creano diverse chances per sbloccare il match, Gollini tiene in piedi la Dea fino al 16' quando Callejon mette sulla testa di Maksimovic un cross col contagiri che vale l'1-0. Milik si divora il raddoppio, poi sale di tono l'Atalanta che in chiusura di frazione con Freuler sfrutta una papera di Meret e trova il pari.

Orobici più aggressivi in avvio di ripresa, vicini all'1-2 col destro a giro di Pasalic che fa la barba al palo e il tiro al volo di Gosens alto che spaventa Meret. Al 60', dopo l'ingresso di Mertens per Lozano, squillo del Napoli con la conclusione a giro di Insigne che lambisce la traversa a Gollini immobile. Proprio come al 68', con Milik che 'bacia' la traversa su punizione. Il polacco, 3' più tardi, sfrutta al meglio un lancio in profondità di Fabian Ruiz ed insacca evitando il portiere atalantino in uscita riportando in vantaggio il Napoli. Fabian fallisce il tris pochi istanti più tardi, poi succede di tutto.

Llorente cade in area dopo un contatto con Kjaer, Giacomelli lascia proseguire e sul capovolgimento di fronte Ilicic fa 2-2 a 5' dalla fine. Proteste furibonde di calciatori e panchina del Napoli, l'arbitro convalida il goal e Ancelotti rimedia un cartellino rosso nel putiferio generale. Dopo 8' di recupero il punteggio non cambia: l'Atalanta strappa un pari tra le polemiche e mantiene il terzo posto.

IL TABELLINO

NAPOLI-ATALANTA 2-2

MARCATORI: 16' Maksimovic (N), 41' Freuler (A), 71' Milik (N), 86' Ilicic (A)

NAPOLI (4-4-2): Meret 5,5; Di Lorenzo 6,5, Maksimovic 6,5, Koulibaly 6, Luperto 5,5; Callejon 7, Allan sv (10' Zielinski 6), Fabian Ruiz 7, Insigne 6,5; Milik 7 (82' Llorente sv), Lozano 5 (59' Mertens 6). All. Ancelotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 7; Toloi 6, Djimsiti 5,5 (64' Kjaer 5,5), Palomino 6; Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6,5, Gosens 6; Pasalic 6,5 (68' Castagne 6); Gomez 5,5 (74' Muriel sv), Ilicic 7. All. Gasperini.

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Toloi, Maksimovic, De Roon, Pasalic, Insigne, Di Lorenzo

Espulsi: nessuno