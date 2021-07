Il Napoli sfida l'Atalanta per Ahmedhodzic: il Malmö chiede 8 milioni, si punta a uno sconto

Anel Ahmedhodzic ha diversi estimatori in Italia: Napoli e Atalanta le squadre in prima fila, per il Milan solo un sondaggio con l'agente Rosenberg.

Malmö Stadion, ore 19.00, di fronte i lettoni dello Skonto Riga: comincia oggi la Champions League del Malmö di Jon Dahl Tomasson, campione di Svezia in carica, con gli occhi degli scout di mezza Europa puntati sul gioiello di casa, Anel Ahmedhodzic, centrale classe 1999, premiato come miglior giovane e miglior difensore dell'Allsvenskan 2020.

A 22 anni, compiuti lo scorso marzo, il ragazzo nato e cresciuto a Malmö da papà bosniaco e mamma svedese, è ormai pronto per il grande salto: a gennaio Anel era stato ad un passo dall'Atalanta, attratta dalle relazioni estremamente positivi del reparto scouting, ma nelle ultime settimane si è inserita con decisione un'altra squadra italiana, il Napoli, che ha seguito il ragazzo da vicino con la Nazionale bosniaca (eccezionale la sua prestazione a marzo contro la Francia nelle qualificazioni mondiali, partita in cui annullò Mbappé) e nei primi mesi dell'Allsvenskan 2021, iniziato ad aprile e ripreso lo scorso weekend, dopo una sosta di un mese.

Dopo aver saltato la sfida contro il Norrkoping di sabato, Ahmedhodzic dovrebbe essere regolarmente in campo stasera per il debutto stagionale in Champions League contro lo Skonto Riga: un'altra occasione per apprezzare le doti di questo centrale dalle grandi doti tecniche e dalla spiccata personalità. Su di lui si è mosso anche il Milan, tornato a chiedere informazioni al suo agente Markus Rosenberg, sondaggio che al momento non ha portato ad ulteriori sviluppi. Più concreto, come detto, l'interesse del Napoli, che ha individuato in Ahmedhodzic un possibile rinforzo per completare un reparto che, in attesa di capire il destino di Koulibaly, ha già perso Maksimovic (che ha lasciato gli azzurri alla scadenza del contratto), mentre l'Atalanta sta valutando varie ipotesi per rinforzare il pacchetto arretrato.

La richiesta del Malmö è di 8 milioni di euro, cifra ritenuta al momento troppo elevata dagli azzurri, che puntano a chiudere l'operazione sui 5-6 milioni di euro. La corsa a Ahmedhodzic è però ancora apertissima: oltre ad Atalanta e Milan è da registrare anche l'interesse delle due big dell'Eredivisie, Ajax e PSV, sempre molto attente al mercato scandinavo, e di alcuni club inglesi. Inghilterra che Anel conosce bene, avendo trascorso tre anni al Nottingham Forest, club con il quale ha esordito tra i professionisti, scendendo in campo in un match di Championship contro il Newcastle nel 2017.

Il Malmö, consapevole della difficoltà di trattenere Ahmedhodzic in questa sessione di mercato, si è già portato avanti tesserando un difensore esperto e di livello come l'ex sampdoriano Niklas Moisander, svincolatosi dopo l'esperienza al Werder Brema.